В Челябинске вынесли приговор банде автоугонщиков, обвинявшихся по 16 эпизодам

В Челябинске члены организованной группы осуждены за хищение автомобилей уральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал пятерых жителей региона виновными кражах и покушениях на кражу.

Установлено, что с августа 2016 по октябрь 2019 года участники банды в Челябинске, а также Челябинской и Курганской областях угнали 14 автомобилей иностранного и отечественного производства общей стоимостью около 6 миллионов рублей. Впоследствии машинам меняли идентификационные номера и продавали.

Кроме того, южноуральцы планировали присвоить еще два автомобиля общей стоимостью 1,4 миллиона рублей. Однако планам не суждено было сбыться, так как угонщиков задержала полиция.

Суд приговорил южноуральцев к лишению свободы на срок от 4 лет 10 месяцев до 11 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима. Они взяты под стражу в зале суда.

Заявленные исковые требования потерпевших судом удовлетворены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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