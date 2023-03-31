Северо-запад Челябинска третьи выходные остается без троллейбусов

На северо-западе Челябинска закрывают движение троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с полуночи 1 апреля до 5 часов 3 апреля закрывается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту от Молдавской до Молодогвардейцев.

Будут проводиться работы по модернизации контактной сети троллейбуса в рамках концессионного соглашения.

Троллейбусы проследуют:

№12 АМЗ – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев – кольцо «Братьев Кашириных»;

№17 Молдавская – Комсомольский проспект – Чичерина – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Свободы – Автовокзал центральный.

Челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №9, №18, №31 и №34.

«Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте», – напоминают в городской администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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