Копейчанам рассказали, как добраться до Челябинска после отмены маршрута №174

Жителям копейского поселка все-таки придется ездить с пересадками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, в связи с решением министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области об отмене межмуниципального маршрута №174 была проработана альтернативная схема доставки жителей Потанино до Челябинска.

«С 1 апреля маршрут №174 прекращает перевозку пассажиров. Этот маршрут был частным и, к сожалению, не всегда придерживался строгого расписания», – рассказал начальник МУП КПА Михаил Тимофеев.

Теперь, чтобы добраться из поселка Потанино в Челябинск, копейчанам сначала нужно сесть на автобус №5, следующий до автостанции, а затем пересесть на 123-й.

При этом у жителей поселка появится возможность оплаты по транспортной карте, что даст удешевление оплаты проезда по двум маршрутам почти в два раза, чем без этой карты.

Стоимость проезда по транспортной карте из Потанино до автовокзала Копейска составит 25 рублей. Пересаживаясь на маршрут №123, держатель карты заплатит за проезд всего 13 рублей. То есть стоимость проезда составит 38 рублей, что даже немного дешевле, чем раньше, отметил руководитель КПА.

Возвращаясь из Челябинска, пассажир садится на 123-й маршрут и оплачивает транспортной картой 33 рубля, при пересадке на 5-й маршрут он заплатит всего 5 рублей.

Таким образом, дорога из поселка Потанино в Челябинск и обратно составит 76 рублей.

Если же у пассажира нет транспортной карты, за проезд по муниципалитету он заплатит 30 рублей, межмуниципальный переезд будет стоить 38 рублей. Дорога туда и обратно обойдется в 136 рублей.

Приобрести транспортную карту можно в отделении «Челябинвестбанка» за 50 рублей. Карта работает по принципу обычной банковской карты – чтобы ею оплачивать проезд, необходимо своевременно пополнять баланс.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»