Апрель в Челябинской области начнется тепло

Апрель на Южном Урале начнется тепло.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, по ночам столбики термометров еще будут опускаться в минусовую зону, но уже в первый день месяца воздух в регионе прогреется до +16, правда, будет ветрено.

К понедельнику и вовсе потеплеет до +18. К сожалению, такая погода долго не продержится.

Челябинск, Софья Артемьева

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