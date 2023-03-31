«Сущий ад»: жители Копейска жалуются губернатору на отсутствие дорог

Жители копейского поселка Станционный(Потанино) жалуются на дороги, точнее – на их отсутствие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в группе «Текслер, помоги!» они просят губернатора вмешаться в ситуацию.

«Алексей Леонидович! Хочу сообщить вам, что объездная дорога в нашу часть посёлка за железной дорогой в ужасном состоянии. Всего 4 с небольшим километра дороги – сущий ад. К нам не всегда приезжает такси (просто отказываются). Скорая помощь и пожарные не имеют возможности оперативно добраться до нас, а люди и особенно дети болеют (от этого ни куда не денешься). А мы местные жители от безысходности ездим, нам некуда деваться, при этом добросовестно заплатив транспортные налоги в полном объёме.

Мы неоднократно обращались в администрацию Копейска, нам ответили: «Нет денег на ремонт дорог». Мы все надеемся, что вы не отмахнётесь от нашей проблемы, обратите на неё внимание, найдёте решение», – пишет одна из жителей поселка.

«Обращаем ваше внимание на бездорожье. Грязь, ямы! Дорога как после бомбежки, местами – как стиральная доска, – возмущается другая. – Читала предыдущие обращения, сделала вывод, что в области плачевное состояние с дорогами. Может, нужно что-то кардинально менять?

Люди ездят на авто, все платим налоги, а дорог как не было, так и нет. Асфальт положат, через год – два он в ямах и выбоинах. И получается, что асфальт меняют в одних и тех же местах. А где никогда не было, там так и не будет.

Нашему поселку более 60 лет, а асфальта никогда не было. 4,5 километра едем 20-25 минут. Грейдерование не спасает. Возле железной дороги построили газовую заправку, газовозы сильно разбивают нам дорогу. Хозяева заправки не торопятся принимать меры по улучшению дороги. Примите меры».

Официальной реакции на эти обращения пока не последовало.

Челябинск, Софья Артемьева

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