Южноуральцы в очередной раз заявили об отсутствии элементарных лекарств

Южноуральцы в очередной раз заявили об отсутствии необходимых лекарств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница села Уйское рассказала, что ее муж попал в больницу в тяжелом состоянии – у него обнаружили внебольничную пневмонию.

«Вроде бы было всё хорошо, но через неделю врач начал прописывать ему лекарства, которых у нас в Уйском нет, – рассказала женщина в группе «Текслер, помоги!» в соцсетях. – В терапевтическом отделение даже не могут приобрести какой-то натрия хлорид (элементарный физраствор – прим. РИА «Новый День), и нам приходится все лекарство покупать на свои деньги.

Я потратила всю пенсию моего мужа. У него 2 группа инвалидности, почему мы должны покупать все лекарство, которые выписывает нам терапевт? Вообще не понимаю: у нас полисы медицинские для того, чтобы получать лекарство бесплатно, медицина тоже бесплатная, так почему мы страдаем из-за этого?

Отправили запрос на операцию в Челябинск – до сих пор ждём ответа. Пожалуйста, помогите разобраться. Люди страдают, потому что денег не хватает на лекарство».

Министерство здравоохранения Челябинской области предпочло проблему в общественном пространстве не обсуждать и ответило в обычной манере:

«Поскольку для выяснения сложившейся ситуации нам понадобятся персональные данные, напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения группы».

Челябинск, Софья Артемьева

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