Дорожники из Челябинской области стали фигурантами уголовного дела о крупной неуплате налогов

Руководство дорожной компании, работающей в Челябинской области, обвиняют в неуплате 45 миллионов рублей налогов.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по данным следствия, в 2017-2019 годах должностные лица дорожной компании включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о вычетах по налогу на добавленную стоимость по фактически не выполненным сделкам. В итоге организация недоплатила налоговикам более 45 миллионов рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. В ходе расследования уголовного дела следователем СК будут приняты меры по полному возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации», – рассказали представители силового ведомства.

По информации ряда источников, речь идет о компании «Уралдорстрой» (ранее – ТПК «ЯКК»), принадлежащей предпринимателю Нверу Колозяну. С конца 2010-х годов за предприятием тянется череда скандалов. Так, в 2019 году организацию уличили в предоставлении поддельной банковской гарантии на участие в аукционе на ремонт и содержание дорог Челябинска. А позднее региональное УФАС обвинило челябинских дорожников в картельном сговоре с компанией, победившей на торгах 2019 года.

После этого компания сменила название на «Уралдорстрой» и постепенно сосредоточилась на региональных дорогах. Вновь о предприятии заговорили после победы осенью 2021 года в борьбе за полумиллиардный контракт на капитальный ремонт автодороги Фершампенуаз – Париж – Джабык. Объект приковал к себе внимание с самого начала. Ведь финансирование ремонта поручил обеспечить лично президент России Владимир Путин после посещения окрестных сел, серьезно пострадавших во время большого лесного пожара летом 2021 года.

Аукцион сначала был приостановлен из-за нарушений в конкурсной документации. А когда торги были объявлены вновь, единственным заявившимся участником стала компания «Уралдорстрой». В итоге контракт с ней заключили по начальной цене в 465,7 миллиона рублей. До конца 2021 года, как поначалу планировалось, все работы выполнены не были – отремонтировали лишь 8 километров. Но и к ним следующей весной у южноуральцев появились претензии: по словам автомобилистов, уже в апреле на заасфальтированном участке появились ямы, выбоины и множество неровностей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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