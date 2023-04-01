1-3 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

18:00 Челябинск – Концерт заслуженной артистки России Екатерины Мечетиной (фортепиано, Москва) и Государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова: Сергей Рахманинов (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А, в 17:00 – пресс-подход к Екатерине Мечетиной)