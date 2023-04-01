1-3 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

01.04.2023, суббота
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09:00 Челябинск – Торжественное открытие Недели детской книги с участием заместителя министра культуры Челябинской области Ирины Анфаловой-Шишкиной, московских детских писателей Станислава Востокова и Елены Усачевой и челябинской детской поэтессы Нины Пикулевой (Челябинский государственный драматический Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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11:00 Челябинск – Бесплатные курсы по русскому языку, организованные Тотальным диктантом (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, вход с ул. Свободы, 60, Коралловый зал)
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12:00 Челябинск – Игровая программа «День смеха» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, Дом «Аквариум»)
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12:00, 14:00, 16:00 Челябинск – Сборные экскурсии в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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13:00 Челябинск – Архитектурный мастер-класс руководителя Детской архитектурной студии «Я могу», архитектора Екатерины Сулимовой «Москва глазами инженера. Шуховская Башня» (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс педагога Центра дополнительного образования детей Коркино Татьяны Теняковой «Изготовление броши из бисера и бусин «Зонтик»» в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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14:00 Челябинск – Лекция-прогулка, посвященная Международному дню птиц (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191, встреча возле центральной клумбы)
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15:00 Челябинск – Встреча с кинологами в клубе «Собачье сердце» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, Коралловый зал)
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15:15 Челябинск – Игровая программа «День смеха» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, Экопарк, встреча у парка качелей)
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16:00 Челябинск – Больничные клоуны «Семья Пилюлькиных» Благотворительного общественного движения «Искорка Фонд» отпразднуют свой День рождения (Дворец пионеров и школьников, Свердловский пр., 59)
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16:00 Челябинск – Лекция «Кардиолог» для южноуральских школьников, организованная специалистами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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18:00 Челябинск – Концерт заслуженной артистки России Екатерины Мечетиной (фортепиано, Москва) и Государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова: Сергей Рахманинов (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А, в 17:00 – пресс-подход к Екатерине Мечетиной)
02.04.2023, воскресенье
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10:30 Челябинск – Благотворительная акция «Добрый лед» (ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187А)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс «Игрушка из глины» для детей старше 10 лет (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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13:00 Челябинск – Гала-концерт VIII Международного конкурса молодых вокалистов «Орфей» (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, большой концертный зал)
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16:30 Челябинск – Открытие областного конкурса «Учитель года-2023» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, учителя года – 2022 Вероники Мушкариной (академический лицей №95, пр. Победы, 307А)
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20:15 Челябинск – На Челябинской телебашне будет запущен тематический сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Дня единения народов России и Беларуси (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)
03.04.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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11:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная началу противопожарного сезона на Южном Урале с участием и.о. начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерия Нигматуллина (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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