В России начался весенний призыв – новобранцев будет больше

В России начался весенний призыв в Вооруженные Силы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сроки призывной кампании не изменились – с 1 апреля по 15 июля. Не изменился и призывной возраст – с 18 до 27 лет. Остался прежним и срок службы – 12 месяцев.

Повестку о явке в военкомат должны вручить лично в руки и под подпись призывника. Сделать это могут сотрудники военкомата, полицейские, руководитель предприятия или организации, представители учебного заведения.

Рассылка электронных повесток законом не предусмотрена.

В этом году Минобороны увеличило призывное задание: за время весеннего призыва планируется набрать 147 тысяч человек. Это на 9% больше, чем год назад и на 17% больше, чем минувшей осенью.

Отметим, что обычно перед начало призывной кампании военкоматы озвучивали установленное для региона задание. Но в этом году о том, сколько южноуральцев планируется призвать весной, пока не сообщалось.

Челябинск, Павел Зварзин

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