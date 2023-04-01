70 процентов меда, продаваемого в России, фальсифицировано

Более двух третей меда, реализуемого на российском рынке, является фальсификатом. Об этом заявили в Минпромторге РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Россия входит в пятерку крупнейших производителей меда в мире: ежегодно в стране выпускается до 70 тысяч тонн этого продукта.

Но по информации Российского национального союза пчеловодов, доля фальсифицированной продукции достигает 70%.

В Роскачестве отмечают, что свыше 20% образцов, отобранных на потребительских рынках, не отвечают требованиям к натуральному меду. Еще в половине случаев вид меда в упаковке не совпадает заявленным на этикетке: например, дешевый мед, собранный с подсолнечника, выдается за более дорогой с акации или донника, а это является прямым обманом потребителей.

Основная причина нарушений – отсутствие законодательно закрепленного термина «мед» и ограниченный набор характеристик для идентификации. Так, в ГОСТе «Пчеловодство. Термины и определения» зафиксирован термин «мед натуральный», а при маркировке продукции в основном используется общее наименование вида пищевой продукции – «мед».

«Помочь в решении этих вопросов может разработанный сенаторами законопроект, – цитирует представителей Минпромторга ТАСС, – в случае его принятия Росстандарт разработает соответствующий ГОСТ, и контролирующие органы смогут идентифицировать продукт, не пропуская на рынок фальсификат».

Москва, Анастасия Палей

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