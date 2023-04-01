От дома в центре Челябинска отвалился кусок свежеотремонтированного фасада

В центре Челябинска от дома, являющего памятником архитектуры, отвалилась часть фасада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дом №53 на проспекте Ленина построили 70 лет назад, в 1953 году, для сотрудников радиозавода.

Летом 2022 в доме начали ремонтировать фасад. Часть, выходящую на улицу Цвиллинга, недавно закончили. От нее и отвалился кусок лепнины и упал на крыльцо магазина «Ритм».

Никто из прохожих не пострадал.

Сейчас в ситуации разбирается регоператор капремонта.

Челябинск, Павел Зварзин

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