От дома в центре Челябинска отвалился кусок свежеотремонтированного фасада

В центре Челябинска от дома, являющего памятником архитектуры, отвалилась часть фасада.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дом №53 на проспекте Ленина построили 70 лет назад, в 1953 году, для сотрудников радиозавода.
Летом 2022 в доме начали ремонтировать фасад. Часть, выходящую на улицу Цвиллинга, недавно закончили. От нее и отвалился кусок лепнины и упал на крыльцо магазина «Ритм».
Никто из прохожих не пострадал.
Сейчас в ситуации разбирается регоператор капремонта.
Челябинск, Павел Зварзин
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