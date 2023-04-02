На Урале задержали пенсионера, пристававшего к ребенку

На Урале задержали пенсионера, пристававшего к школьнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером в Снежинске. Горожане сообщили в соцсетях, что около 20:00 обнаружили на улице плачущую девочку. Она рассказала, что у дома №60 на улице Васильева к ней начал приставать пожилой мужчина, сидевший на скамейке у подъезда.

Прохожие вызвали полицию и позвонили родителям школьницы. Пенсионера задержали.

В соцсетях утверждают, что мужчина уже был судим и периодически предлагает девочкам «познакомиться».

Снежинск, Павел Зварзин

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