Ночью – зима, днем – лето: на Южном Урале потеплеет

В Челябинской области потеплеет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня в отдельных районах региона воздух прогреется до +17, но будет ветрено – при порывах скорость ветра будет достигать 12 метров в секунду. В понедельник температура поднимется до +18. При этом по ночам столбики термометров могут опускаться в минусовую зону.

Такая погода продержится на Южном Урале до среды, а в пятницу, 7 апреля, может похолодать до +1 днем.

Челябинск, Павел Зварзин

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