В минсельхоз Челябинской области пришли ревизоры

В Министерстве сельского хозяйства Челябинской области началась проверка Контрольно-счетной палаты.
Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, будет проанализировано
использование бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области».
В минувшем году в рамках программы потрачено 321 млн бюджетных рублей.
В числе прочего ревизоры проверят:
– достижение целевых показателей (индикаторов) госпрограммы;
– соблюдения требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидий местным бюджетам, бюджетным учреждениям;
– расходов на обеспечение выполнения функций министерства;
– использования государственного имущества и земельных участков, находящихся в пользовании министерства.
Челябинск, Павел Зварзин
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