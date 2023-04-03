В минсельхоз Челябинской области пришли ревизоры

В Министерстве сельского хозяйства Челябинской области началась проверка Контрольно-счетной палаты.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, будет проанализировано

использование бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области».

В минувшем году в рамках программы потрачено 321 млн бюджетных рублей.

В числе прочего ревизоры проверят:

– достижение целевых показателей (индикаторов) госпрограммы;

– соблюдения требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидий местным бюджетам, бюджетным учреждениям;

– расходов на обеспечение выполнения функций министерства;

– использования государственного имущества и земельных участков, находящихся в пользовании министерства.

Челябинск, Павел Зварзин

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