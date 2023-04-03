На Урале разгорелся конфликт из-за цвета заборчика – дошло до обвинений в госизмене

На Южном Урале соседи разругались из-за цвета заборчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разогрелся в Чебаркуле. Жители одной из пятиэтажек обновили краску за заборчике, отделяющем тротуар от придомового полисадника. Несколько лет назад заборчик покрасили в желтый и синий. Краски выцвели, несколько жильцов вызвались привести ограждение в порядок и снова покрасили его в желтый и синий.

Это не понравилось другой обитательнице дома, которая решила, что соседи демонстрируют свою поддержку Украине, пишет telegram-канал Ural Mash. Она тщательно задокументировала факт – сфотографировала заборчик и позвала журналистов. Женщина возмущается: почему забор не покрасили в цвета российского флага?

Те, кто занимался обновлением штакетника, утверждают: такую краску им выдала управляющая компания. Впрочем, на случай, если конфликт продолжится, они уже за свой счет запасли 2 баллончика с другими красками – красной и зеленой.

Обсуждая историю в соцсетях, одни поддерживают возмутившуюся женщину – в мире много других красок, кроме желтой и синей. Другие утверждают, что желтый и синий – это просто цвета, такие же, как и все остальные.

Чебаркуль, Софья Артемьева

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