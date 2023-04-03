«Нас хотят выжить!» Обитатели малоэтажного поселка в центре Челябинска возмущаются планами застройки

В Челябинске продолжается противостояние вокруг строительства офисного здания в поселке Колхозный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшее воскресенье, 2 апреля, прошло собрание жителей поселка Колхозный, посвященное планам возведения на его территории нового офисного здания.

Напомним, проект строительства на улице Чайковского семиэтажного офисного здания, инициированный компанией «Мистраль» (принадлежит бизнесмену Сергею Студенникову, основателю сети «Красное & Белое»), должны были обсудить на публичных слушаниях полторы недели назад.

Здание площадью от 9,3 тысячи до 19,9 тысячи квадратных метров высотой семь этажей планируется построить в границах улиц Чайковского, Развития, Джамбула и Коммунальной. Также проект предполагает оборудование рядом с семиэтажкой парковки на 156 машиномест. По уверениям застройщика, новая постройка появится на участке, принадлежащем компании.

Подобная перспектива не вызвала восторга среди жителей поселка. По словам челябинцев, даже если само здание и уложится в оговоренные границы, «пятно застройки» все равно за них выйдет. Горожане уверены, что строительный забор может едва ли не полностью перегородить улицу Джамбула. Между тем, именно по ней дети жителей поселка направляются в школу.

Еще одна проблема – коммунальные ресурсы. Новое здание явно увеличит нагрузку на сети. А в поселке и до этого были проблемы с электроснабжением.

Наконец, раскинувшаяся рядом с огородами и частными домами стоянка на 156 машиномест также вызывает активные протесты челябинцев. «Мы просто задохнемся!» – возмущаются они.

Уже сама информация о планах строительства вызвала напряжение среди горожан. Многие из них пришли на публичные слушания, чтобы выразить свой протест. Но вопрос сняли сами организаторы. По словам главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова, проектировщики нарушили процедуру внесения документов на обсуждение. В итоге вопрос перенесли на более поздний срок.

Не удовлетворившись этим, инициативная группа жителей поселка обратилась к мэру Наталье Котовой с письменным заявлением о личной встрече. Также горожане направили обращение в прокуратуру.

В минувшее воскресенье жители поселка провели собрание. «Нас не спрашивали, нас включили в проект!» – возмущаются активисты, призывая своих соседей не продавать земельные участки, если такие предложения будут поступать.

Значительная часть обитателей Колхозного против нового строительства. «Нас, получается, хотят выжить», – заявляют активисты. Участники собрания отметили, что им в поселке не нужны ни офисное здание, ни стоянка на полторы сотни мест.

Когда именно пройдут публичные слушания по проекту, неизвестно. Однако горожане настроены решительно и намерены защищать поселок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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