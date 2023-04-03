Минздрав РФ отметил кадровые проблемы в системе здравоохранения Челябинской области

Челябинская область вошла в число регионов с существенным дефицитом врачей. Об этом заявила начальника управления статистики по аналитической работе Центрального НИИ организации и информатизации (ЦНИИОИЗ) Минздрава Надежда Несветайло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году численность медработников в государственных медучреждениях России сократилась почти на 50 тысяч: врачей стало меньше на 9 тыс 784 человека по сравнению с предыдущим годом, среднего медперсонала – на 38 тыс 946.

По словам Несветайло, расчеты проводились на основе данных форм федерального статистического наблюдения и территориального планирования, отчетных форм субъектов и территориальных программ госгарантий.

В 22 регионах, среди которых названа и Челябинская область, фактическая численность врачей значительно ниже потребности в специалистах, необходимых для выполнения территориальной программы госгарантий, а также наблюдается значительный дисбаланс кадрового состава между поликлиникой и стационаром.

Любопытно, что в конце ноября 2022 года заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин заявлял: «В обеспеченности медицинскими работниками в Челябинской области наблюдается положительный тренд. Показатель обеспеченности медучреждений врачами составляет сейчас 36,1 на 10 тысяч населения, а средним медперсоналом – 84,1 на 10 тысяч населения. Это достаточно высокий уровень». Правда, Ванин уточнил, что в 2022 году изменили методику расчета показателя и начали учитывать не только сотрудников региональных медорганизаций, «но и сотрудники частных клиник, работающих в ОМС, а также сотрудники федеральных учреждений здравоохранения в регионе».

Но почему-то в статистике Минздрава РФ речь идет исключительно о медработниках государственных медучреждений. И по данным ведомства, обеспеченность врачами в УрФО по итогам 2022 года составила 34,2 человека на 10 тысяч населения (средний показатель по России – 37,2). Это один из самых низких показателей в стране (хуже только в ЮФО). И если в Челябинской области этот показатель составляет 36,1 (как утверждает Ванин), значит, у кого-то из соседей дела обстоят гораздо хуже. Но в Минздраве РФ в числе отстающих назвали только один регион УрФО. И это Челябинская область.

Почему в регионе никак не могут справиться с дефицитом медкадров – загадка. Ведь, если верить тому же Ванину, с 1 октября средняя зарплата врача на Южном Урале превысила 80 тысяч рублей, а среднего и младшего медперсонала – 40 тысяч. Впрочем, сами сотрудники сферы утверждают, что реально получают в 1,5 – 2 раза меньше. И предполагают, что озвученные региональным минздравом цифры обеспечивают зарплаты главврачей и их заместителей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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