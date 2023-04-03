За чей счет банкет? Челябинские коммунальщики воспылали любовью к капремонту фасадов

Челябинцев активно убеждают в необходимости досрочного капремонта фасадов многоквартирных домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычайную активность развернула в Челябинске управляющая организация «Ремжилзаказчик Советского района». Собственников жилья сразу нескольких домов в Центральном районе (их обслуживает «Ремжилзказчик») пригласили на собрания, чтобы уговорить на проведение капитального ремонта фасадов. Об этом рассказала депутат районного совета Ирина Гладышева.

По словам парламентария, в один день, 30 марта, такие собрания прошли в трех многоквартирных зданиях. Тема – одна: досрочное проведение капитального ремонта с утеплением фасада. Как рассказали жильцам представители коммунальной организации, попасть в число участников кампании фасадных капремонтов можно только сейчас, и неплохо бы поторопиться.

Челябинцам даже намекнули, что какие-то деньги на проект можно будет получить из регионального бюджета. Правда, потом признались, что рассчитывать все-таки придется на деньги Фонда капитального ремонта. «Из-за дорогостоящих фасадов дом уйдет в минус, и еще много лет не смогут проводить срочные работы по капитальному ремонту», – уверена депутат.

Тем более, что и без этого есть куда направить средства фонда. Так, жители одной из многоэтажек, которых собирали для обсуждения капремонта, долгое время жалуются на протекающую кровлю. И они сами выходили с инициативой проведения собрания для переноса срока капитального ремонта кровли (по плану он должен пройти в следующем десятилетии). В итоге им предложили поддержать идею утепления фасада, пообещав заодно отремонтировать и кровлю. Правда, никаких расчетов не показали. Зато зачем-то упорно увязывали два вида ремонтных работ в одну «упаковку», пытаясь объяснить, что сделать раньше срока только кровлю не получится.

Необходимость ремонта фасада коммунальщики объяснили тем, что дома находятся на гостевом маршруте. Однако, как отмечает парламентарий, два из трех зданий (№97А и №99А по улице Энгельса) расположены во дворах, и никакого выхода на магистраль не имеют.

Интересно, что тема ремонта фасадов на домах в центре Челябинска уже поднималась в прошлом году. Тогда по инициативе Фонда капитального ремонта начались работы на полутора десятках домов на улице Володарского, проспекте Ленина и других. Тогда на проект выделили около полумиллиарда рублей. При этом на тех же самых домах такие ремонты уже были выполнены в 2018-2019 годах, в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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