В Челябинской области растет число детей с психическими заболеваниями

За два года число инвалидов с психическими заболеваниями выросло на Южном Урале на тысячу человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной клинической специализированной психоневрологической больницы №1, общее число инвалидов по психическому заболеванию в регионе по сравнению с 2020 годом выросло на 1 тысячу человек, преимущественно за счет детей, которых за год прибавилось на 767 человек.

В 2022 году под наблюдением психиатров в Челябинской области находилось 112 тысяч 145 человек.

За последние три года показатель общей заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения на 100 тысяч населения в регионе существенно не изменился: он снижался в 2021 году по отношению к 2020году, а в 2022 вновь приблизился к показателям 2020 года, хотя у детей и подростков все же был ниже уровня 2020 года. Общая заболеваемость в регионе в 2022 году равнялась 3 тысячам 919 на 100 тысяч населения, что выше аналогичного показателя в УРФО.

Специалисты отмечают, что контингент наблюдаемых пациентов становится более тяжелым, и связывают этот факт с более поздним обращением пациентов, страхом перед стигматизацией, настороженным отношением к врачам-психиатрам и отсутствием культуры обращения к психотерапевтам.

Но в лечении тех пациентов, которые все же прибегли к помощи специалистов, удается добиться положительных результатов и стойкой ремиссии.

«Использование современных методов лечения, создание полипрофессиональных бригад, использование стандартов лечения и клинических рекомендаций повышают доступность и качество психиатрической помощи», – отмечает главный внештатный психиатр минздрава Челябинской области Анатолий Косов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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