«Металлург» расторг контракт с главным тренером после вылета из Кубка Гагарина

Илья Воробьев покидает магнитогорский «Металлург».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», клуб расторг контракт с Ильей Воробьевым. Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон.

Илья Воробьев начинал свою тренерскую карьеру в системе «Металлурга» в 2012 году как помощник главного тренера. До 2015 был ассистентом в штабах Пола Мориса и Майка Кинэна. С октября 2015 по ноябрь 2017 был главным тренером команды, затем вернулся в «Металлург» в 2019 году.

Вместе с командой Воробьев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (как помощник главного тренера в 2014 и как главный тренер в 2016) и дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата России (2017 и 2022).

Как главный тренер Илья Воробьев провел у руля «Металлурга» 442 матча и одержал 258 побед – по этому показателю он уступает только Валерию Белоусову, который за 509 матчей одержал 332 побед. Помимо этого, Воробьев отработал в «Металлурге» 225 игр как помощник главного тренера и 61 матч как игрок во времена Суперлиги. В общей сложности Илья Воробьев провел в системе клуба 728 матчей.

Сезон 2022/23 годов оказался для магнитогорцев неудачным. Примерно до середины регулярного чемпионата команда шла в числе лидеров Восточной конференции. Однако дальше у клуба начались проблемы. В итоге в плей-офф «Магнитка» вышла с пятого места.

После этого была тяжелая серия против екатеринбургского «Автомобилиста», в которой победа досталась магнитогорцам по итогу семи матчей со счетом 4:3. А за нею последовал разгром в полуфинале конференции: омский «Авангард» не дал магнитогорцам ни шанса, победив в четырех матчах подряд. Впервые в истории КХЛ клуб из Магнитогорска потерпел поражение, не выиграв ни одного матча в серии.

Отметим, что сегодня же стало известно об отставке первого вице-президента, директора ХК «Металлург» Сергея Ласькова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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