Число ландшафтных пожаров на Южном Урале превысило сотню

В Челябинской области зафиксировали больше ста возгораний сухой травы и веток.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в этом году горение сухой растительности началось намного раньше обычных сроков. Уже зафиксирован 101 выезд на ландшафтные пожары, общая площадь которых составила более 80 гектаров.
«Все случаи возгораний – результат небрежного отношения человека: горение камыша вдоль водоемов, где продолжают рыбачить бесстрашные охотники за уловом, а также придорожной сухой растительности вдоль автотрасс, где в большинстве случаев возгорание происходит из-за выброшенной непотушенной сигареты», – отмечают в экстренном ведомстве.
Южноуральцам напоминают, что штраф за нарушения правил пожарной безопасности, в результате которых происходят природные пожары, для граждан может достигать 15 тысяч рублей, для должностных лиц – 30 тысяч рублей, для предприятий и организаций – 400 тысяч рублей.
Сотрудники чрезвычайного ведомства призывают соблюдать меры безопасности и не относиться небрежно к любому источнику возгорания.
Челябинск, Виктор Елисеев
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