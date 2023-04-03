В Челябинске вынесли приговор сыну судьи, пойманному с наркотиками

В Челябинске закончился судебный процесс над сыном судьи, задержанному с «закладкой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 апреля, Советский районный суд Челябинска признал Арсения Губку виновным в незаконном приобретении наркотиков в значительном размере без цели сбыта.

Напомним, молодого человека задержали в октябре прошлого года после того, как он забрал в тайнике «закладку» с мефедроном, купленным им через интернет. Поведение челябинца вызвало подозрения у полицейских, патрулировавших улицы города. Когда стражи порядка остановили его, он попытался избавиться от пакета, но сотрудники полиции это заметили.

Задержанный оказался студентом Российской академии правосудия и сыном судьи Центрального районного суда.

В ходе следствия молодой человек полностью признал свою вину, заявил, что наркотики приобрел для себя, а также попросил рассмотреть дело в особом порядке (без допроса свидетелей и изучения доказательств, наказание в этом случае не может превышать двух третей от предусмотренного максимума, но решение не может быть оспорено на основании несоответствия фактическим основаниям дела).

Гособвинение потребовало приговорить челябинца к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Адвокат студента апеллировал к раскаянию подзащитного, положительным характеристикам, рассказал, что после задержания парень прошел лечение от зависимости и встал на учет к наркологу.

В итоге суд приговорил молодого человека к штрафу в 25 тысяч рублей. Это составляет примерно две трети от максимального размера штрафа по части 1 228 статьи УК РФ, по которой ему было предъявлено обвинение. Хотя она же предполагает и лишение свободы на срок до трех лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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