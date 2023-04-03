Под Челябинском заметили первых перелетных птиц

В Еткульском районе замечены первые перелетные птицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, с приходом весны в регион возвращаются перелетные птицы. Так, в небе над Еткульским районом были замечены гуси.

"️Гуси являются очень дисциплинированными птицами, любой полет стаи контролируется группой сменяющих друг друга вожаков, отвечающих за безопасность. Часть гусей (так, например, серый гусь) остается гнездиться на территории Еткульского района, чтобы обзавестись потомством», – напомнили представители ведомства.

Своим гостеприимством для пернатых славится озеро Большой Сарыкуль, куда наряду с гусями прилетели также и утки.

В минэкологии области напомнили, что весенняя охота на серого гуся на территории России запрещена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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