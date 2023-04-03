В уральском ЗАТО рыбак погиб, провалившись под лед

В Челябинской области зафиксировали первый трагический случай на весеннем водоеме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем понедельника, 3 апреля, на озере Иртяш в Озерске в 100 метрах от берега обнаружен мужчина без признаков жизни.

Южноуралец провалился под лед во время рыбалки. Тело мужчины было извлечено и доставлено к берегу специалистами поисково-спасательной службы.

А в Челябинске на озере Смолино 37-летний рыбак провалился под лед в 500 метрах от берега. Спасатели службы на водных объектах эвакуировали незадачливого горожанина к берегу и передан бригаде медиков, которые доставили его больницу с диагнозом «переохлаждение».

Экстренные ведомства призывают южноуральцев воздерживаться от выхода на лед, с каждым днем становящийся все более хрупким.

Челябинск, Виктор Елисеев

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