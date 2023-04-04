4 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

04.04.2023, вторник

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная грядущему сезону клещевой активности (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

11:00 Челябинск – Круглый стол для представителей СМИ «Актуальные правовые вопросы в сфере информации» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Воровского, 61Б, третий этаж)

12:00 Челябинск – Участники проекта «Дорога в будущее начинается сегодня» посетят экспозицию работ Марка Шагала (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е. Александрова, пл. Революции, 1)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция по весенней призывной кампании, стартовавшей 1 апреля (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

13:00 Челябинск – Экскурсия студентов ИТ-специальностей Челябинского энергетического колледжа в компанию «Первый бит» в рамках нового профориентационного проекта «Цифровой гид: ориентир в мире ИТ-профессий» (ул. Братьев Кашириных, 65Б, оф. 1)

16:00 Челябинск – Персональная выставка Сергея Удалова – художника-графика, акварелиста, педагога, руководителя изостудии Дворца пионеров и школьников (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

18:00 Челябинск – «Весенний beat» в рамках XI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, отдел краеведения)

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