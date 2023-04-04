Главу уральского села задержали за присвоение премий подчиненных

В Челябинской области и.о. главы сельского поселения подозревается в присвоении денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении и.о. главы одного из сел Карталинского района, подозреваемой в присвоении.

По данным следствия, чиновница на протяжении нескольких лет забирала у подчиненных часть выписанных им премий, которые расходовала по собственному усмотрению. Всего она получила от своих сотрудников более 200 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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