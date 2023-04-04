В Озерске две пассажирки пострадали после остановки маршрутки

В Челябинской области устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими пассажирами маршрутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в понедельник, в ЗАТО Озерск. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

На остановке возле ДК «Маяк» резко затормозит ПАЗ, следовавший по маршруту №7. По информации авторов паблика «Территория Озерск», автобус мог подрезать легковой автомобиль.

Из-за внезапной остановки пострадали две женщины, находившиеся внутри маршрутки, им оказали помощь медики «скорой помощи». По предварительной информации, горожанки не получили серьезных травм, госпитализация не понадобилась.

Данные легковушки переданы сотрудникам ГИБДД. Они выясняют подробности ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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