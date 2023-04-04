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Вторник, 4 апреля 2023, 12:12 мск

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Число южноуральцев, призванных на срочную службу, увеличится

Для Челябинской области увеличили задание на весенний воинский призыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», план весеннего призыва в Челябинской области, как и в России в целом, увеличен по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров.

При этом увеличение должно составить не более 100 человек

С 20 апреля по 15 июля новобранцев начнут отправлять в воинские части. В общей сложности за время весеннего призыва планируется призвать около 3,5 тысячи человек.

Напомним, весенний призыв на срочную службу в российской армии начался 1 апреля. Пока призывной возраст не изменился – с 18 до 27 лет. Остался прежним и срок службы – 12 месяцев.

Повестку о явке в военкомат должны вручить лично в руки и под подпись призывника. Сделать это могут сотрудники военкомата, полицейские, руководитель предприятия или организации, представители учебного заведения.

Рассылка электронных повесток законом не предусмотрена.

В этом году Минобороны увеличило призывное задание: за время весеннего призыва планируется набрать 147 тысяч человек. Это на 9% больше, чем год назад и на 17% больше, чем минувшей осенью.

В Центральном военном округе план весеннего призыва увеличен на 4 тысячи солдат срочной службы по сравнению с показателями прошлого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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