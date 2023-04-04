Сотрудников больницы на Южном Урале оштрафовали за выброшенные флюорографии

В Верхнем Уфалее наказали сотрудника больницы за выброшенные в лесу снимки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнего Уфалея провело проверку исполнения законодательства о персональных данных после того, как о неожиданной находке в местном лесу сообщили в СМИ.

Выяснилось, что недалеко от поселка Коркодино была расположена свалка отходов. Здесь и обнаружили коробку со справками о результатах флюорографического обследования граждан за 2020 год. На справках имелась печать медицинского учреждения, а также были указаны ФИО граждан, даты рождения, места их работы, адреса, дата и время прохождения флюорографии, заключение врача.

Проверка показала, что документы вывезли на свалку в ходе ремонта медицинского учреждения.

«В отношении должностного лица медицинского учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по факту разглашения информации с ограниченным доступом. Виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в 40 тысяч рублей», – рассказали представители прокуратуры.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокурора с работниками учреждения проведены организационные мероприятия, в рамках которых указано на недопустимость нарушений закона о персональных данных в дальнейшей работе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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