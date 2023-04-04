В Челябинске автобус насмерть сбил женщину

Пожилая челябинка погибла под колесами ПАЗа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 4 апреля, утром в челябинском микрорайоне Чурилово.

На улице Конструктора Духова автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №47, сбил 74-летнюю женщину. По словам очевидцев, удар был настолько сильный, что челябинка пролетела несколько десятков метров. Пенсионерка скончалась на месте ДТП.

По информации ГИБДД, водителю маршрутки 41 год. Пожилая женщина переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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