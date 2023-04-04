В уральском городе водитель «Газели» сбил трехлетнего самокатчика, не заметив его

В Чебаркуле госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла в понедельник, 3 апреля, в 20:10 у дома 16 по улице 9 Мая в Чебаркуле.

27-летний водитель автомобиля на регулируемом пешеходном переходе сбил трехлетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть на самокате на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП мальчик получил ссадины и травму головы, ему потребовалась госпитализация. Ребенок находился в сопровождении 28-летней матери, но попытался переехать дорогу, не дожидаясь ее. Причем водитель даже не сразу заметил, что сбил его.

«По словам водителя ГАЗели, он не заметил пешехода справа, так как отвлекся на других пешеходов, пересекавших проезжую часть с другой стороны на роликах, и объехавших его слева, а не по пешеходному переходу, – рассказали в ГАИ. – Водитель продолжил движение и был остановлен очевидцами происшествия на улице Октябрьская».

В отношении 27-летнего водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За оставление места совершения ДТП ему грозит лишение водительских прав на срок до 1,5 лет или до 15 суток административного ареста. Окончательное решение о наказании будет принято в суде.

Также сотрудникам полиции предстоит оценить поведение матери ребенка, не принявшей мер к правильному переходу пешеходного перехода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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