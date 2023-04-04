В Катав-Ивановском районе ввели особый противопожарный режим

В одном из горных районов Южного Урала усилили требования к противопожарной безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на территории Катав-Ивановского района распоряжением главы введен особый противопожарный режим.

Сотрудники ведомства напоминают, что в период особого противопожарного режима вводятся ограничения на применение открытого огня, а также значительно увеличиваются суммы штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.

Так, запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Кроме того, увеличиваются штрафные санкции. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам может грозить штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, предпринимателям, действующим без образования юридического лица, – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, предприятиям и организациям – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

Напомним, в минувшие выходные на территории Катав-Ивановского района вспыхнул серьезный лесной пожар: пламя охватило 9,4 гектара и было потушено только в понедельник, 3 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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