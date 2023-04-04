Итальянские вина продолжают захватывать российский рынок

Относительная дешевизна позволила «итальянцам» занять почти треть винного рынка России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году экспорт вин из Италии в Россию увеличился на 16% в 2022 году и достиг исторического рекорда в 172 миллиона евро. Об этом сообщила ассоциация аграриев этой европейской страны Coldiretti.

По данным объединения, в 2022 году Италия стала первой страной-поставщиком вина в Россию с долей рынка около 30%, опередив Испанию и Грузию. Самыми популярными среди них остаются просекко и асти. Также среди лидеров – вина из Тосканы, Сицилии, Пьемонта и Венеции.

«Более половины итальянских вин, продаваемых в России, составляют игристые вина. Их продали более чем на 91 миллион евро с ростом на 28% в год, – поясняет Coldiretti. – В частности, продажи Prosecco выросли почти на 30%, превысив 48 миллионов евро». Тихие вина, красные и белые, представляют собой другую часть российского потребления бутылок Made in Italy. Их реализация выросла на 5%, достигнув 81 миллиона евро.

Среди причин успеха – относительная дешевизна итальянских вин, отмечают в ассоциации. Ведь ограничения затронули европейские вина стоимостью выше 300 евро за бутылку. Среди итальянских марок таковых не так уж и много.

Челябинск, Виктор Елисеев

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