В Челябинской области задержали главу одного из муниципалитетов

Главу одного из муниципалитетов Челябинской области подозревают в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, речь идет о руководителе Катав-Ивановского муниципального района Николае Шимановиче.

По версии следствия, в 2019 – 2021 годах он, работая адвокатом, похитил более 4 млн рублей, принадлежавших коммерческой организации, интересы которой он представлял.

Шимановича задержали сотрудники регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Челябинск, Павел Зварзин

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