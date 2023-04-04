В Челябинской области задержали главу одного из муниципалитетов

Главу одного из муниципалитетов Челябинской области подозревают в мошенничестве.
Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, речь идет о руководителе Катав-Ивановского муниципального района Николае Шимановиче.
По версии следствия, в 2019 – 2021 годах он, работая адвокатом, похитил более 4 млн рублей, принадлежавших коммерческой организации, интересы которой он представлял.
Шимановича задержали сотрудники регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Челябинск, Павел Зварзин
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