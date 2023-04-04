В Челябинской области нарушаются права граждан, живущих в ветхо-аварийных домах – об этом заявил руководитель СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников на федеральном совещании по вопросам защиты прав граждан, проживающих в непригодном жилье.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, на начало текущего года в регионе зафиксировано 1 тысяча 93 аварийных домах, в которых живут 23 тысячи человек.

В минувшем году было возбуждено 5 уголовных дел о преступлениях анализируемой категории, расследование по 4 из них еще не завершено.

Челябинск, Павел Зварзин

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