5 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

05.04.2023, среда

09:30 Челябинск –Форум, посвященный особенностям заключения и исполнения госконтрактов промышленными предприятиями с участием специалистов «Экспертно-аналитического центра ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт-275» (офисный центр «Гринплекс», ул. Российская 110, корпус 1)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Модернизация трамвайной инфраструктуры в Челябинске» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Воровского, 61Б, третий этаж)

10:00 Челябинск – VII Уральский вернисаж науки и бизнеса (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 12, театральный корпус, актовый зал)

12:00 Челябинск – Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (городская детская библиотека им. М. Горького, ул. Коммуны, 69)

18:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению медицинских салфеток для нужд специальной военной операции (храм в честь св. блгв. кн. Александра Невского, Свердловский пр., 59А)

18:00 Челябинск – Книжный своп «Редкий дар» – книгообмен редкими книгами, изданными до 1950 года малым тиражом (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

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