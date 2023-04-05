Челябинск вздрогнул от утренних взрывов

Челябинцев всполошили звуки взрывов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», звуки разрывов жители областного центра услышали в центре города сегодня, 5 апреля, утром. Однако в МЧС горожан поспешили успокоить.

«Сегодня в течение дня с 9:00 до 15:00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства», – заявили представители экстренного ведомства.

Жителей города попросили не беспокоиться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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