Челябинск вздрогнул от утренних взрывов

Челябинцев всполошили звуки взрывов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», звуки разрывов жители областного центра услышали в центре города сегодня, 5 апреля, утром. Однако в МЧС горожан поспешили успокоить.
«Сегодня в течение дня с 9:00 до 15:00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства», – заявили представители экстренного ведомства.
Жителей города попросили не беспокоиться.
Челябинск, Виктор Елисеев
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