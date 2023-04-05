Теперь и пожары: в Челябинске сгущается смог

В минрэкологии региона предупредили о возможном появлении в Челябинске дымки и запаха гари.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в связи с возникшими ландшафтными пожарами вокруг областного центра в разных районах города может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари

«Чтобы не допустить ухудшения состояния атмосферного воздуха, промышленные предприятия выполняют мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух в рамках предписаний при неблагоприятных метеорологических условий первой степени», – заверяют чиновники.

На данный момент специализированными службами проводится комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится на постоянном контроле.

Напомним, со 2 апреля в регионе наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия. В семи городах Южного Урала, включая Челябинск, объявлен режим НМУ первой степени опасности. В Челябинске он продлится до 5 часов четверга, 6 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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