На Урале металлурги обсудят актуальные аспекты развития отрасли

Магнитка принимает крупный металлургический форум.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 4 апреля на базе ММК начал работу XVII Международный Конгресс сталеплавильщиков и производителей металла «От руды до стали» – ISCON 2023, посвященный актуальным аспектам развития металлургической промышленности.

Магнитка уже принимала это представительное мероприятие в 2002 и 2008 годах. Как сообщил председатель оргкомитета конгресса, заместитель генерального директора АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Константин Косырев, нынешний форум стал рекордным с момента его первого проведения в 1992 году: на него зарегистрировалось 326 участников из почти ста компаний и организаций, включая руководителей и специалистов ведущих металлургических компаний России, представителей отраслевой науки и специализированных вузов, специалистов компаний-производителей металлургического оборудования.

Приветствуя участников от имени руководства ПАО «ММК», главный металлург компании Сергей Пехтерев отметил, что со времени последнего конгресса сталеплавильщиков на магнитогорской земле в 2008 году производственные мощности Магнитки были существенно модернизированы, и сегодня сталеплавильное производство комбината соответствует самым современным тенденциям в области промышленной и экологической безопасности, а также производственной эффективности. «Нам действительно есть, что показать, и мы с удовольствием поделимся своими наработками с коллегами», – сказал Сергей Пехтерев.

В своем докладе о развитии металлургического комплекса Магнитки, главный металлург ММК рассказал о пуске в 2019 году новейшей аглофабрики №5, модернизации доменного производства, продолжающемся строительстве комплекса коксовой батареи №12 и недавнем пуске природоохранных объектов в цехах сталеплавильного производства.

Все эти шаги в развитии металлургического комплекса комбината имеют экологическую направленность и ориентированы не только на развитие производственной базы, но и на кардинальное снижение техногенного воздействия на окружающую среду.

Ведущий специалист управления маркетинга и технической поддержки Алексей Копцев представил опыт ММК в освоении и развитии инновационных видов продукции в рамках стратегической инициативы компании «Совершенный портфель продукции». В числе основных направлений работы Магнитки в этом контексте – современный металлопрокат для строительной индустрии, новые решения в производстве горячекатаного проката, инновационная продукция для автомобильной отрасли и производства бытовой техники.

Трехдневная программа конгресса имеет научно-прикладной характер и направлена на обмен опытом и достижениями в металлургическом производстве. В ходе пленарных заседаний и сессий участники обсудят тенденции производства и потребления сырья для черной металлургии, новые возможности по выпуску высококачественной металлопродукции, развитие сотрудничества между металлургами и предприятиями смежных отраслей, повышение квалификации специалистов черной металлургии. Одна из ключевых тем – обеспечение технологического суверенитета России в части минерально-сырьевой базы и продукции металлургической отрасли.

В программе второго дня конгресса запланирована обширная экскурсионная программа, охватывающая два маршрута по основным переделам и производствам комбината, включая не только сталеплавильные цехи, но и аглофабрику, доменный цех и современные прокатные комплексы, а также создаваемый в Магнитогорске многофункциональный парк «Притяжение», инициатором и инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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