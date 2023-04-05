На участке М-5 в Челябинской области закроют движение машин

В четверг на трассе под Ашой закроют движение для автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с проведением буровзрывных работ в рамках реконструкции федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке 1566 км – 1576 км (рядом с поселками Новозаречный и Сухая Атя в Ашинском районе) вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде снижения скорости и организации перекрытия с полной остановкой движения единовременно с 10:00 до 13:00 в четверг, 6 апрел.

Движение легковых и маршрутных транспортных средств будет организовано по региональным дорогам через Сим – Миньяр – Ашу. Для тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен.

Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» –8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Виктор Елисеев

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