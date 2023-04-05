Форварда «Магнитки» оштрафовали за дачу взяток

Хоккеиста магнитогорского «Металлурга» оштрафовали за покупку военного билета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ленинский районный суд Уфы признал нападающего хоккейного клуба из Магнитогорска Семена Кошелева виновным в даче взяток.

В общей сложности спортсмен заплатил 720 тысяч рублей. Посредником в передаче денег был башкирский бизнесмен Фарит Самигуллин.

За эти средства хоккеист выправил себе военный билет, пишет UFA1.RU. Также взятки обеспечили ему поступление в УГНТУ и должны были снять вопрос по поводу обучения там.

Суд приговорил магнитогорца к уплате штрафа в 2,2 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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