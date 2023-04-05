В Челябинской области начальник отделения связи украла у пенсионерки 200 рублей

В Варне передали в суд уголовное дело о присвоении пенсионных выплат сотрудницей отделения связи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Варненский районный суд с обвинительным заключением направлено уголовное дело, возбужденное по признакам присвоения или растраты в отношении сотрудницы почтового отделения.

В ходе расследования полицейские установили, что 28-летняя местная жительница, исполняя обязанности руководителя организации, присваивала часть пенсионных выплат, предназначенных жительнице села Варна.

Общая сумма «удержаний» составила 200 тысяч рублей. В единую базу данных злоумышленница вносила сведения, что пенсию женщина получала в полном объеме. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

На период следствия ей избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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