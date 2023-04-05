Власти отклонили проект строительства офисника в «частном» секторе Челябинска после протестов горожан

В Челябинске отправили на доработку проект строительства офисной семиэтажки в малоэтажном поселке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее заключение о результатах публичных слушаний утвердил главный архитектор областного центра Павел Крутолапов. Документ опубликован на официальном сайте администрации Челябинска.

Напомним, проект строительства был инициирован компанией «Мистраль» (принадлежит бизнесмену Сергею Студенникову, основателю сети «Красное & Белое»). Здание площадью от 9,3 тысячи до 19,9 тысячи квадратных метров высотой семь этажей планируется построить в границах улиц Чайковского, Развития, Джамбула и Коммунальной. Также проект предполагает оборудование рядом с семиэтажкой парковки на 156 машиномест. По уверениям застройщика, новая постройка появится на участке, принадлежащем компании.

Подобная перспектива не вызвала восторга среди жителей поселка Колхозный. По словам челябинцев, даже если само здание и уложится в оговоренные границы, «пятно застройки» все равно за них выйдет. Горожане уверены, что строительный забор может едва ли не полностью перегородить улицу Джамбула. Между тем, именно по ней дети жителей поселка направляются в школу.

Еще одна проблема – коммунальные ресурсы. Новое здание явно увеличит нагрузку на сети. А в поселке и до этого были проблемы с электроснабжением.

Наконец, раскинувшаяся рядом с огородами и частными домами стоянка на 156 машиномест также вызывает активные протесты челябинцев. «Мы просто задохнемся!» – возмущаются они.

Уже сама информация о планах строительства вызвала напряжение среди горожан. Многие из них пришли на публичные слушания, чтобы выразить свой протест. Но вопрос «подвис». По словам главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова, проектировщики нарушили процедуру внесения документов на обсуждение. В итоге вопрос перенесли на более поздний срок.

Не удовлетворившись этим, инициативная группа жителей поселка обратилась к мэру Наталье Котовой с письменным заявлением о личной встрече. Также горожане направили обращение в прокуратуру. В минувшие выходные жители поселка провели собрание, на котором вновь выступили против строительства офисника.

В итоге в текущем виде комиссия по вопросам землепользования проект решила отклонить, хотя и признала публичные слушания состоявшимися.

«Отклонить от утверждения и направить на доработку документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Чайковского, Коммунальной, Неглинной, Развития в Калининском районе города Челябинска в связи с нарушением процедуры публичных слушаний, а именно отсутствием открытия экспозиции проектной организацией», – говорится в заключении.

Впрочем, это не означает, что проект окончательно отвергнут. Речь, скорее, о соблюдении формальной процедуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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