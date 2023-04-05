Челябинка устроила пятидневный шопинг, прихватив карту знакомого

Жительница Челябинской области потратила за покупки 75 тысяч рублей с чужой банковской карты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Кыштыме 61-летняя женщина оставила без денег своего знакомого.

Мужчина доверил ей банковскую карту с пин-кодом и попросил сходить за лекарствами. Горожанка медикаменты купила, но карточку владельцу не вернула.

Пять дней женщина ходила по магазинам, бесконтактно расплачиваясь за товары. Среди новых приобретений были одежда, обувь, два мобильных телефона и аксессуары к ним, а также продукты питания. Всего кыштымчанка совершила 40 покупок. Пока, наконец, счет банковской карты не опустел.

Тем временем 69-летний мужчина пытался найти свою карточку, полагая, что мог ее потерять. Пенсионер даже обошел магазины в поисках пропажи, однако найти ее так и не смог. Тогда кыштымец обратился в отделение банка. В организации ему сообщили, что имеющиеся на счете деньги, порядка 75 тысяч рублей, были потрачены в течение пяти дней. После этого южноуралец обратился с заявлением в полицию.

В межмуниципальном отделе МВД «Кыштымский» в отношении местной жительницы было возбужденно уголовное дело по признакам кражи, которое в настоящее время завершено. На период расследования женщине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»