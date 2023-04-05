В Челябинске столб раздавил трамвайный вагон

В Челябинске электроопора рухнула на трамвай.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером 4 апреля в Тракторозаводском районе областного центра. Челябинцы сообщают об инциденте в социальных сетях.
По словам горожан, все произошло на территории трамвайного депо №1, расположенного на улице Первой Пятилетки. Во время выполнения маневра трамвай сошел с рельсов и врезался в столб. Конструкция рухнула на вагон, серьезно повредив кабину трамвая.
В результате аварии никто не пострадал.
Челябинск, Виктор Елисеев
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