«Кто на свете всех милее»: маркетологи рассказали, на кого готовы тратиться жители России

Маркетологи назвали самых любимых домашних питомцев россиян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кошки и собаки остаются самыми популярными домашними животными у россиян. Об этом пишет телеграм-канал компании NielsenIQ в России.

Безусловными лидерами по симпатиям являются кошки. Ими владеют 82% участников исследования.

Интересно, что примерно каждая третья семья держит у себя не только кошку или кота, но и собаку. А всего «самые верные друзья» человека оказались в доме у 44% респондентов.

Остальные питомцы привлекают намного меньшее число россиян. Так, третье место по популярности заняли рыбки. Но их держат у себя лишь 14% участников опроса. А заниматься с расположившимися на четвертой строчке птицами готовы только 9% респондентов.

Других питомцев готовы позволить себе и того меньше. Так, по 4% жителей России признались, что у них дома есть хомячки, черепахи и мыши или крысы. И по 2% похвастали такими питомцами, как кролики, шиншиллы и морские свинки.

«Благодаря тому, что у большинства потребителей есть хотя бы один питомец, индустрия ухода за ними продолжает развиваться двузначными темпами: на омниканальном рынке продажи товаров для животных (включает в себя все продукты, предназначенные для «братьев наших меньших». – НД) за последние 12 месяцев выросли почти на 30% в денежном выражении», – отмечают маркетологи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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