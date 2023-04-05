Челябинцам пообещали масштабное обновление трамвайных путей

В 2023 году на ремонт трамвайных путей Челябинска планируют направить 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

По словам чиновника в 2023 году за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита в 1 миллиард 305,72 миллиона рублей запланировано отремонтировать 15,06 километра трамвайных путей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в наступившем году планируется отремонтировать участки:

по Свердловскому проспекту от улицы Блюхера до улицы Труда;

по улице Машиностроителей от улицы Масленникова до Новороссийской;

по проспекту Победы между улицами Каслинской и Болейко;

по шоссе Металлургов от улицы Черкасской до улицы Жукова;

по улице Российской от проспекта Победы до ЧГРЭС, включая кольцо;

по улице Труда от Свердловского проспекта до Красной;

по улице Российской между улицами Труда и Карла Маркса.

Также планируется реконструкция разворотного кольца на улице Чичерина, ремонт остановок трамвая «Депо №1» (ул. Первой Пятилетки), «Депо №2» (по Свердловскому тракту), «Монтажный колледж» (на пересечении ул. Первой Пятилетки и ул. Горького), узла «Каслинский» (на пересечении проспекта Победы и ул. Каслинская), замена 1 перевода на кольце «Завод им. Колющенко» и 5 стрелочных переводов на кольце КБС.

Кроме того, в 2023 году силами ООО «ЧелябГЭТ» запланирован текущий ремонт трамвайных путей на следующих участках:

проспект Победы от кольца на Чичерина до Косарева;

улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

улица Дзержинского от улицы Лизы Чайкиной до улицы Машиностроителей;

улица Горького от улицы Первой Пятилетки до проспекта Победы.

«При текущем ремонте на указанных участках будет частична замена изношенная рельсошпальная решетка и произведена термитная сварка рельс», – рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Продолжатся работы по обособлению путей. Так, по данным Александра Егорова, на сегодня процент обособления составляет порядка 88%. К концу нынешнего года власти намерены обособить в общей сложности 90% рельсового хозяйства. При этом, как оказалось, установленные ранее столбики были лишь временным решением. И теперь они будут заменены на бордюры.

Впрочем, планы на прошлый, 2022, год были еще масштабнее. Однако в середине апреля глава Южного Урала Алексей Текслер подписал распоряжение, согласно которому сумма, выделяемая на реализацию проекта метротрамвая с интеграцией в трамвайную сеть Челябинска в 2022 году, уменьшилась на 27,2% – с 11,4 миллиарда рублей, запланированных ранее, до 8,3 миллиарда.

Причем экономия коснулась только на наземной части трамвайной сети: на 58% «подрезали» средства на модернизации путевого хозяйства, на 54% – на модернизацию тяговых подстанций, на 49% – на строительство новых платформ, оптимизацию светофорного регулирования и оборудование конечных станций. А на реконструкцию трамвайных депо №1 и №2, начать которую планировалось как раз в 2022 году, и вовсе не выделили ни копейки.

Год назад все секвестированные затраты перенесли на 2024 год. Однако, глядя на озвученные планы нынешнего года, можно сделать вывод, что часть ранее срезанного финансирования решили перебросить на «пораньше».

Челябинск, Виктор Елисеев

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