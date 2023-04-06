6 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

06.04.2023, четверг

10:00 Челябинск – Акция чистоты (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)

10:00 Челябинск – Продолжение регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (городская детская библиотека им. М. Горького, ул. Коммуны, 69)

10:00 Челябинск – Консультации по вопросам взыскания алиментов и иным категориям исполнительных производств, затрагивающих интересы детей (ГУФССП России по Челябинской области, ул. Барбюса, 136В)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «День прозрачной благотворительности» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Круглый стол «Как остановить пандемию вейпов?» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная началу пожароопасного сезона в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

18:30 Челябинск – Мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Трафарет» рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинск музей изобразительных искусств, зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

19:00 Челябинск – «Научные чтения»: о любимых книгах расскажут директор Мультимедийного парка «Россия – моя история» Полина Глинских, журналист Андрей Трушников, поэт Александр Самойлов, артист Челябинской филармонии Святослав Хазов, актриса Молодежного театра Александра Одегова, хореограф Светлана Дворник (ИЦАЭ, ул. Клары Цеткин, 11, лекторий КЦ11, первый этаж)

20:00 Челябинск – Рок-винтаж с участием группы Rock Is в рамках XI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» (ул. Кирова, 100)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»