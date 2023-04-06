Южноуральцев просят не беспокоиться по поводу звуков, похожих на взрывы

Жителей Челябинска и Копейска предупредили о возможных громких звуках, похожих на взрывы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 6 апреля, с 9:00 до 15:00 на предприятиях Челябинска и Копейска в рамках технологического процесса проводятся работы по утилизации отходов производства.

Южноуральцев просят не беспокоиться.

Челябинск, Павел Зварзин

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