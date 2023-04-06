В Златоусте жалуются на разбитые тротуары

В Златоусте жалуются на ужасное состояние тротуаров. Обращение появилось в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

«В одной из статей Вы просили, чтобы, мы жители области, написали Вам, где дороги разбиты. Но почему-то Вы не упомянули о тротуарах, – пишет жительница Златоуста. – К сожалению, о них наш мэр Пекарский и замглавы по инфраструктуре Бобылев вообще не думают. Может, потому что сами не ходят по тротуару?»

Автор обращения заявляет, что в районе «старого» города вверх от «Сбербанка» пешеходной дорожки практически нет, около здания суда почти разрушились ступеньки, а в районе машиностроительного завода, возле дома №31 по улице Урицкого, тротуар в таком состоянии, что пешеходам с детскими колясками приходится выходить на дорогу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ни власти Златоуста, ни правительство области на это обращение пока не отреагировали.

Златоуст, Павел Зварзин

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